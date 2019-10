TIARET : Les habitants de douars bloquent la route Ain Kermes-Frenda

Lundi 21 octobre 2019,des dizaines d'habitants des douars se trouvant au niveau de l'axe routier reliant les 2 communes de Frenda et d'Ain-Kermes, ont catégoriquement bloqué et paralysé la circulation routière, sommant les usagers de cette route à emprunter d'autres pistes très périlleuses et coûteuses .Usant de pierres ,d'objets hétéroclites, de branchages d'arbres et mettant le feu aux pneus ,les contestataires ont rendu tout accès impossible tout accès impossible, en revendiquant leur quota en électrification rurale et il n'a fallu que le déplacement du directeur de l’énergie pour les informer que le projet est en cours de validation et ce n'est qu'une question de quelques procédures pour venir à satisfaction. Il est utile de préciser que la sagesse et la vigilance des éléments de la gendarmerie nationale sous la coupe du commandant du groupement territorial de la wilaya de Tiaret, ont fait éviter le dérapage et le chaos, après plusieurs altercations entre les usagers de la route et les contestataires. Pour rappel, 80% des protestations vécues à la wilaya de Tiaret seraient axées sur le déficit criard que connait la wilaya en matière d’énergie, à l'exemple des revendications d'alimentation en gaz et en électrification rurale. Un déficit de prés de 700 milliards de centimes .Le ministre de l’énergie est vivement sollicité pour satisfaire les préoccupations des citoyens dont la colère est montée de plusieurs crans et seul le citoyen "lambda" se trouve sanctionné.