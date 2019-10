TIARET : Les employés de l’université de formation continue observent un sit-in

Ce mercredi 23 octobre 2019, aux environs de 10h, les fonctionnaires et employés de l’université de la formation continue de l'annexe de Tiaret ont observé un sit-in devant l'enceinte de cet établissement. Munis de pancartes illustrant leurs situations, et à l'unisson, ces contestataires revendiquent l'annulation de la décision portant le numéro 1022, signée par les soins de l'ex-ministre de l'enseignement supérieur .Une décision qualifiée comme étant porteuse de beaucoup de dysfonctionnements et portant atteinte à l'honneur de l'université , voire elle met l'avenir de l'université de la formation continue en péril . Cette dernière, signée le 23 octobre 2017 a été décriée à l’échelle nationale tout en notant qu'elle fixe les conditions d’accès à cette université dont l'annulation de l'examen, ce qui met le destin de cette université sur de fausses rails. Pour rappel, les employés et les fonctionnaires de la dite université nous ont déclaré qu'ils ont déjà auparavant contesté et rejeté cette décision qualifiée de hors-la-loi et décevante et qu'ils ont observé 2 sit-in au mois de septembre pour faire entendre leurs voix. Cependant, la tutelle supérieure n'a pas ravi les attentes de ces personnes qui ont tiré l'alarme, argumentant solidement leurs positions. La menace d'hausser le ton, pour l'heure; est imminente.