TIARET : Le maire de Mechraa-Sfa démissionne

Ce qui était que bruits de coulisses, vient de s'illustrer en realité:M. Mokhtari Amar, vient de signer officiellement sa démission auprès des instances concernées et a mis à nu toutes les spéculations venant d'entacher son parcours le qualifiant de tendancieuses ambitions"..."je n'ai aucune ambition de rester dans ce poste, et j'ai confronté certains élus plusieurs fois, les sollicitant à accepter ma démission et chaque fois, ils la rejettent mais aujourd’hui, c’est le ras-le bol, nous dira le maire qui a préféré sortir par la grande porte en nous déclarant que si quelqu'un détient un dossier de corruption qu'il le présente à la justice». Pour rappel, 12 élus ont accepté cette démission et le reste était absent et il est utile de rappeler que c'est le premier maire à déposer sa démission au niveau de tout le territoire de la wilaya de Tiaret tout en signalant qu'il est d’obédience R.N.D et que la composante de l’assemblée populaire communale de Mechraa-Sfa,à 35 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, compte 15 élus. Pour simple rappel, plusieurs maires de la wilaya de Tiaret, comparaîtront devant la justice la semaine prochaine.