TIARET : L’absence d'avaloirs derrière les inondations

Les dernières averses torrentielles, qui se sont abattues sur la ville de Tiaret; ont fait révéler plusieurs anomalies et dysfonctionnements ayant "empoigné" certaines infrastructures de base, à l'exemple des canalisations d'eaux usées ou les eaux de pluie se sont carrément mélangées aux eaux usées et ont rendu certaines rues et ruelles impraticables ,faisant heurter des citoyens à des risques, parfois périlleux, comme cela s'est produit à la cité "Sonatiba",une cite populaire et populeuse et qui connait un engouement et un trafic commerciaux des plus enviables, a-t-on constaté sur les lieux et de ce fait, une paralysie de la circulation routière avec des chaines interminables de véhicules toutes catégories, a été remarquablement visible et en réponse à nos multiples questions, les citoyens et à l'unisson ont découvert le vrai mobile des inondations de plusieurs artères et ont pointé des doigts, l'absence flagrante des avaloirs dont 80%,n'ont connu aucune opération de curage et ont été délaissés à l'abandon et à tout cela, s'ajoute un incivisme criard, illustré par une indifférence totale à l'adresse de l'utilité des avaloirs qui ont fait l’objet de "poubelle" de collectes d'ordures ménagères qui rendent le passage des eaux, très difficile, en signalant qu'au niveau de plusieurs artères les conduites des eaux de pluie partagent les mêmes canalisations que les eaux usées et cette grande anomalie serait derrière des dysfonctionnements dont les inondations dues aux fermetures des accès au niveau des canalisations suite à l'amoncellement, aussi de certaines ordures ménagères emportées par les petites crues. Les changements climatiques sont porteurs d'un grand lot de risques et les infrastructures de base, à Tiaret, et eu égard à la fragilité de la réalisation se trouvent proie à des impératifs de destruction et pour l'heure de grands moyens ont été mobilisés par les services de la protection civile qui se trouvent à pied d'œuvre.