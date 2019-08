TIARET : Deux employés pris en flagrant délit de corruption

Un fellah voulant retirer ses factures relatives au dépôt d'une grande quantité de lentilles et ce, au niveau de la coopérative de céréales et de légumes secs de Mahdia, à quelque 50 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, a été surpris de la demande d'un employé de cette C.C.L.S,le sommant à verser une "tchipa" de 20.000 dinars et un O.K muet a été émis par le fellah, qui aurait avisé en temps opportun le procureur de la république, près le tribunal de Mahdia. Ce dernier a ordonné aux services de police judiciaire, relevant de la sûreté de daïra de Mahdia, lesquels ont tendu une bonne souricière aux 2 employés qui ont été pris en flagrant délit de corruption,apprend-on en exclusivité auprès d'une source sécuritaire qui ajoute que l’enquête est en cours et que le procureur de la république, près le tribunal de Mahdia, aurait demandé un élargissement pour l'audition d'autres personnes en liaison avec cette scandaleuse affaire qui vient noircir la réputation de cette CCLS qui recense quelque 18 personnes de ses staffs: administratifs et commerciaux, qui ont été mis sous mandat de dépôt dans l'affaire de détournement de 2.000 quintaux de semences.