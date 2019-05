TIARET : Des comprimés de psychotropes saisis

Le magistrat-instructeur, près le tribunal de Sougueur, à quelque 26 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret et lors d'une audience directe a condamné le dénommé A.A à 18 mois de prison ferme avec l'ordonnance d'une mise sous mandat de dépôt ainsi qu'une amende de 50.000 dinars, lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction par la cellule de communication relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret. En effet ,et lors d'une patrouille motorisée,les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de daira d'Ain-Dehab,ont arrêté le mis en cause qui faisait l’objet de suspicion et était en possession de 6,9 grammes de kif traité et dans le même contexte,indique le communiqué les éléments de la police judiciaire, relevant de la 3 eme sûreté urbaine de la ville de Tiaret et agissant sur informations, ont arrêté le dénommé C.M,24 ans et en fouillant son sac à main,les policiers ont découvert quelque 106 comprimés de psychotropes, un couteau de marque"O.K.B",ainsi qu'un montant de près de 8 millions de centimes. Présenté par devant le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret, le mis en cause a été mis sous mandat de dépôt, précise le communiqué.