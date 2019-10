TIARET : Des citoyens ferment le siège de l'APC de Rechaiga

Ils ont usé de grandes pierres et d'objets hétéroclites, obligeant les usagers de cette route à faire de grands détours et parcourir des distances en plus, soit près de 30 km, sans pour autant citer d'autres peines et fatigues, apprend-on auprès de sources bien informées qui ajoutent que le mobile de ces contestations trouve son explication dans le grand mécontentement généré par l'affichage de la liste des 80 logements sociaux qui a suscité moult spéculations, voire des accusations de dépassements, signalant que cette liste a été qualifiée par les contestataires comme étant truffée de noms qui n'ont rien avec les nécessiteux, précisent nos sources qui ajoutent que cette situation de blocage et de fermeture aurait duré plus de 4 h et il a fallu l'intervention des éléments de la gendarmerie nationale relevant du groupement territorial de la wilaya de Tiaret pour disperser un groupe et ce après l'arrestation de 15 personnes qui ont été transférées aux brigades de K'sar-Chellala et Serguine. Un calme bourré de doutes plane sur cette commune qui se secoue suite à des bouillonnements discrets. Il est utile de rappeler l'opinion publique que cette liste affichée a été livrée suite aux recours, cependant, les noms qui ont y figuré ont fait monter de plusieurs crans la colère des citoyens.