TIARET : Arrestation de 2 faussaires de billets

Suite à de précieuses informations ayant parvenues aux services de la police judiciaire de la sûreté de daira de Sougueur, à quelque 26 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, faisant part de l’écoulement de faux billets de 2.000 dinars algériens, et ce, dans des marchés à Sougueur et aussi à Tiaret et qu'un réseau de faussaires composé de 4 éléments sont derrière ces opérations d’écoulement .A ce titre, 2 membres de ce réseau ont été bien surveillés et tous leurs déplacements étaient mis sous la loupe, bien étroitement tout à signaler que l'âge des membres du réseau varie entre 26 et 35 ans et qu'ils sont originaires de la ville de Sougueur, a-t-on appris auprès d'une source sécuritaire qui ajoute que l’opération d'arrestation de 2 membres a été lancée en collaboration avec les services de police judiciaire de Tiaret et selon les premiers éléments de l’enquête, un montant de 8 millions de cts de la catégorie de 2.000 dinars, en faux billets a été retrouvé chez un élément de ce réseau de faussaires. Les 2 mis en cause qui ont été arrêtés et comparaîtront prochainement devant la justice et l’enquête est toujours en cours, et que 2 autres membres sont activement recherchés indique notre source.