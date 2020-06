TIARET : 80 milliards de centimes pour le secteur de la jeunesse

L'enveloppe en question est composée de 3 volets, où 40 milliards de centimes ont été destinés à 4 grands pôles urbains qui recensent 4 grandes équipes de football (Sougueur, Mahdia, Frenda et K'sar-chellala) et l'on entend parler que chaque équipe bénéficiera de 10 milliards de centimes et ce pour le redressement des équipes de football qui ont connu des agonies et des carences, lors de leur parcours footballistique. Le deuxième volet de l'enveloppe financière, estimée à 31 milliards de centimes, sera affecté aux stades de football relevant des communes suivantes: Sidi-Hosni, Bougara, Madna, Sidi-Abderrahmane,Z'malet-Emir Abdelkader, Tousnina, Hemadia, Ain-Dzarit, Chehaima et Mellakou. Quant au troisième volet de l'enveloppe, estimé à 9 milliards de centimes, il est destiné aux zones d'ombre relevant des communes suivantes: Douar Faraa (Ksar-Chellala),douar guires (Rahouia),douar Guebab (Sidi-Hosni), douar Zoua (Takhemaret, Zawia "freres Kaddari (Mechraa-Sfa), douar echitia (Dahmouni), hai dour (Medrissa).Toujours dans le même contexte, le wali a instruit au directeur de la jeunesse et des sports d’établir un rapport reflétant l’état des piscines reparties sur le territoire de la wilaya et à noter que cette instruction est frappée par le sceau d'urgence. Pour rappel, 50% des terrains combinés réalisés auparavant ont été détournés de leur vocation et aucune enquête n'a vu le jour. Un grand projet qualifié de fiasco et qui a coûté des milliards au trésor public.