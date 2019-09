TIARET : 6 individus arrêtés pour vol de voitures

Pour l'heure, les éléments du réseau spécialisé en vol de voitures, se trouvent au niveau du bureau du magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret, apprend-on auprès d'une source sécuritaire qui ajoute que les mis en cause sont âgés de 25 à 30 ans et originaires de la ville de Tiaret . En effet, indique notre source, les éléments de la B.R.I de Tiaret, ont été informés par la victime qui a été délestée de sa voiture de marque "Golf" série 6,laquelle était en position de stationnement au niveau de la cité"Sonatiba" et à son bord, un mineur,fils de la victime qui a informé son père que 6 personnes sont venues et l'ont sommé de descendre de la voiture, puis sont montés et se sont évaporés dans la nature et ont été perdues de vue. A ce titre, les éléments de la B.R.I, ont entamé de profondes investigations et ont pu arriver à un élément de la bande qui a, et en un temps record, changé les pneus, en les affectant à une autre voiture de marque "Golf" mais de série 7. Cet indice a permis aux enquêteurs de débusquer les tenants et les aboutissants de cette affaire et l’élément arrêté n'a pas tardé à dénoncer ses acolytes lesquels ont été arrêtés et ont avoué, être les auteurs du vol qualifié.