TIARET : 5372 candidats réussirent au BAC

Selon un communiqué adressé à notre rédaction, par les services d'information et de communication de la direction de l'éducation de la wilaya de Tiaret, dont le contenu, reflète les statistiques de taux de réussite, comparativement aux années antérieures (2017, 2018,2019) et aussi à l'échelle nationale. Dans ce contexte, la direction de l'éducation a enregistré une hausse du taux de réussite, estimée à 0,64%. La session de septembre 2020, a vu l'inscription de 9.784 candidats dont 9.653 présents ayant passé les épreuves du bac, cependant seuls 5.372 ont pu le décrocher, soit un taux de réussite de 55,65% ,très proche du taux national, qui est de l'ordre de 55,30%.Le communiqué, reflétant les résultats des années antérieures, et ce depuis l'installation de la directrice d'éducation, révèle des résultats concernant la wilaya de Tiaret, qui vont de pair, avec les résultats enregistrés à l'échelle nationale et en illustration le taux de réussite pour les années 2017 (52,73%), 2018 (53,60%), 2019 (55,01%), 2020 (55,65%) et de même à l'échelle nationale et selon l'ordre des années 56,07% en 2017 et 56,88 en 2018, ainsi que 55,01% en 2019 et 55,65% en 2020.Par ailleurs, selon le communiqué, le nombre de candidats a baissé comparativement aux années 2017 (11.911 candidats) et en 2018 (10334 candidats). ,Il y'a lieu de signaler entre autres, que 2 lycées ont enregistré un taux de réussite de plus de 90%, et que 3 autres lycées ont enregistré un taux de réussite de plus de 70%. Pour rappel ,8 candidats ont eu une moyenne de plus de 18/20 et 48 autres candidats ont eu une moyenne dépassant les 17/20.