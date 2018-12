TIARET : 1 mort, 1 blessé et 6 véhicules endommagés

Deux accidents ont eu lieu respectivement à Tiaret et à Frenda et dans des lieux qui connaissent un engouement public et un trafic routier important. En effet, le premier accident a eu lieu à Tiaret et plus précisément au niveau d'une pente appelée communément"Aagbat-Essadek" et il s'agit d'un véhicule de marque"Master" dont le propriétaire a perdu tout contrôle sur les freins et eu égard à sa position sur une pente, ce véhicule est descendu, n’épargnant rien sur son chemin et bienheureusement, les usagers de cette route ont fui la situation cependant 6 voitures ont été bien endommagées tout à noter que ces voitures partageaient le même chemin et étaient aussi en stationnement. Une forte panique s'est tacitement déclarée sur les lieux. Le deuxième accident a eu lieu en plein centre ville de Frenda, à quelque 50 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret et plus précisément tout près de la mosquée "Ibn-Khaldoun" qui connait une forte affluence des citoyens et aussi la sortie des élèves de classe primaire. En effet, un chauffeur d'une voiture ayant perdu tout contrôle sur les freins a heurté de plein fouet une autre voiture. Cette tragique collision s'est soldée par la mort du chauffeur, âgé de 50 ans et concernant son accompagnateur, il a été gravement blessé et se retrouve actuellement à l’hôpital. Les enquêtes suivent leur cours et sont diligentées par les services de police relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret, territorialement compétents.