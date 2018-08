TERRORISME : L’ANP déjoue l’organisation d’un congrès d’AQMI

En ce sens les services de renseignements ont fini par intercepter des communications des groupes terroristes se dirigeant vers la frontière avec la Tunisie pour la participation au congrès consacré au renouvellement de ses structures, a affirmé une source sécuritaire, ajoutant que l’élimination l’émir de la phalange «El Ghouraba» (les étrangers), lors de l’accrochage a eu lieu dans la région de Besi à Skikda, le 30 juillet dernier, entre les éléments de l’armée et le groupe terroriste ,a fini par brouiller totalement les cartes d’AQMI. Toujours d’après la même source, les renseignements collectés sur le terrain ont indiqué que ‘’plusieurs émirs et leurs groupes activant dans les régions de Jijel, Constantine et Skikda s’apprêtaient à rejoindre la zone du congrès et essaient d’échapper au contrôle des services de sécurité ‘’. Pour faire face à cette situation, les services de sécurité sur la bande frontalière en collaboration avec les services de sécurité de la Tunisie ‘’ demeurent toujours en état d’alerte maximale ‘’, a ajouté encore la même source. Des opérations de contrôle à la frontière sont toujours en cours pour empêcher toutes activité des groupes terroristes, a affirmé encore cette source.