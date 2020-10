TENIET EL HAD (TISSEMSILT) : Saisie de 192 kg d’olives impropre à la consommation

Une quantité de 192 kilogrammes d’olive impropre à la consommation a été saisie à la sortie sud de la ville de Teniet El Had, au nord de la wilaya de Tissemsilt par les éléments de la police relevant de la sûreté de daïra a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. L’attention des éléments de la police qui effectuaient un contrôle routinier dans le rond point de la sortie sud de la ville a été attirée après l’interception d’un camion conduit par une personne de la même ville qui après vérification, il s’est avéré que ce dernier transportait des olives dans des bidons en plastique douteux, ne disposant pas d’étiquetage ou références commerciales du producteur. Les policiers ont aussitôt transféré la marchandise suspecte qui après contrôle, il a été confirmé par les services agricoles que cette quantité de 192 kilogrammes d’olives est impropre à la consommation soulignant que la marchandise saisie a été détruite. Les éléments de la sûreté de daïra ont dressé un procès-verbal en vue d’engager une procédure judiciaire près le tribunal de Teniet El Had pour commercialisation, absence d’étiquetage et de condition d’emballage d’un produit alimentaire impropre à la consommation…