TELAGH (SIDI BEL ABBES) : Un septuagénaire découvert pendu dans un garage

Un père de famille de 72 ans de la cité du 19 mars, à Télagh ,50 km au sud de Sidi Bel Abbes, répondant aux initiales A K , et de surcroît un ancien pèlerin jouissant d'une "Omra'' aux lieux saints, a été retrouvé ce jeudi matin pendu dans un garage, au moyen d'une corde, quelques heures après avoir accompli la prière d'El-Fadjr , a-t-on appris d'une source autorisée. Alertés de la découverte macabre qui a mis en émoi la population locale et notamment les voisins, les agents de la protection civile se sont rendus sur les lieux en vue de transporter la dépouille mortelle à la morgue de l'EPH de la ville pour une autopsie. Les éléments de la Sûreté de Daïra ont, quant à eux, ouvert une enquête dans le but de déterminer les causes et/ou les circonstances de cet acte fatal auquel à recouru le septuagénaire.