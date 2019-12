TELAGH (SIDI BEL ABBES) : Rassemblement de retraités de l'ANP contre l'ingérence étrangère

Un rassemblement de plusieurs dizaines de retraités, radiés, invalides de l'Armée nationale populaire, veuves et ayants droit, a été tenu au jardin public de Tèlagh ,50 km au sud de Sidi Bel Abbès ,sur décision de leur coordination. Dans une atmosphère de fête, appuyée par des chants patriotiques et des you-you fusant de partout et devant les regard ébahis et médusés d'un public importun et des passants indiscrets, les manifestants ,en majorité membres de la coordination locale, sont donc montés au créneau pour exprimer leur désapprobation à l'ingérence étrangère ,dans les affaires internes du pays. Ils n'ont pas cessé de scander des slogans pro-gouvernementaux, de soutien à l'institution militaire mais aussi et surtout, en faveur de la tenue des élections présidentielles prévues le 12 du mois en cours.