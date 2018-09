TAKHEMARET (TIARET) : Destruction de récoltes irriguées aux eaux usées

Ce mercredi 12 septembre 2018,aux environs de 8 h, le maire ,les services d hygiène de la commune ainsi qu’un bon renfort des éléments de la gendarmerie nationale de la commune de Takhemaret, à quelque 100 km du chef lieu de wilaya de Tiaret, se sont déplacés vers la région d’El-Melaab, située à 9 km et ont procédé à la destruction totale de champs de légumes, lesquels étaient irrigués aux eaux usées, apprend en exclusivité le journal "Réflexion" auprès de sources sécuritaires qui ajoutent que 4 pompes à eau servant à l’irrigation ont été saisies et 5 personnes ont été interpellées pour être auditionnées sur P V, en signalant que 80% des champs détruits, relèvent de la culture de courgettes toutes catégories. La population de Takhemaret a applaudi cet acte et a fortement "exhibé" sa satisfaction en espérant que les autres champs de tomates et de piments soient aussi détruits et dans ce sens une source responsable nous a déclaré que les dernières inondations de l’oued ont empêché les tracteurs de pénétrer eu égard aux volumes de boues.