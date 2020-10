TAGOURAYA (SIDI BEL-ABBES) : Le gaz de ville et le revêtement des chaussées très attendus

"Nous tenons, diront certains d'entre eux, à dénoncer vivement l'absence du raccordement de notre hameau ,au gaz de ville et le revêtement des chaussées, à l'intérieur comme à l'extérieur de nos cités, tout en rappelant que nous en avons déjà parlé au wali de Sidi Bel Abbès, lors de sa visite de travail à Marhoum", ont ils affirmé. D'autres renchérissent :" durant la décennie noire, étendue (93/2000), nous avions vécu une époque meurtrière, voire cauchemardesque, dans le spectre des attentats ,tueries ,enlèvements de gens et autres menaces commis par les hordes terroristes, nous contraignant à abandonner à maintes reprises, notre localité, nos terres agricoles, nos biens’’... . Ils ajoutent : ‘’et comme la situation sécuritaire s'était nettement améliorée, grâce aux pionniers du patriotisme qui avaient pris les armes ,pour défendre, sans crainte aucune ,l'Algérie déchirée, nous avons affirmé notre retour au bercail. Néanmoins, le calvaire infernal, regrettent-ils, continue à nos jours, en dépit de toutes les promesses des élus et responsables locaux qui se sont succédé à la tête de la daïra. Les habitants affirment qu’aucun d'eux n'a pu honorer ses engagements vis-à-vis de la mordu de situation que nous traversons actuellement, dans ces commodités indispensables, ‘’contrairement à nos compatriotes du Nord qui semblent les plus favorisés", a-t-on regretté.