TABELBALA (BECHAR) : Les habitants demandent le départ du chef de daïra

Des dizaines de citoyens de la localité de Tabelbala, 420 km au sud-ouest de Béchar et dépendant administrativement de la wilaya déléguée de Béni Abbés, ont manifesté lundi dernier devant le siège de la daïra en scandant les slogans du ‘’hirak’’ et demandant le départ du chef de daïra. La goutte qui a fait déborder le vase est la chute d'un pilonne électrique atteint de corrosion à la base. Chute qui a failli coûter la vie à un ouvrier de la Sonelgaz qui travaillait dessus. Ils diront que la plupart des pilonnes du réseau électrique de la ville sont dans le même cas et représentent un danger pour les citoyens de cette localité connue comme étant un couloir de passage de tempêtes de vents. Tout comme ils reprochent au chef de daïra du retard de la réalisation du réseau d'assainissement qui pose problème notamment au niveau de l'abattoir communal, ce qui cause une menace pour la santé publique. Ils citeront aussi le manque d'aménagement des trottoirs et du bitumage des rues ainsi que le retard mis dans la réalisation d'une station-service et de dépôt de stockage et de vente de bonbonnes de gaz butane.