Sonatrach va porter plainte contre Chakib Khelil

La nouvelle direction de la compagnie pétrolière nationale Sonatrach va porter plainte contre l’entreprise canadienne SNC-Lavalin afin d’enquêter sur les conditions d’attribution, en juin 2009, d’un contrat d’un montant de 1,1 milliard de dollars, a rapporté l’hebdomadaire français Jeune Afrique sur son site Internet. Cette affaire met en cause directement l’ex-ministre de l’Energie Chakib Khelil (1999-2010) qui a réussi, jusque-là, à échapper aux mailles de la justice, alors qu’il était déjà cité dans le scandale financier lié à la passation de marchés avec le géant pétrolier italien Eni et sa filiale Saipem. Cette affaire de corruption, qui avait éclaboussé SNC-Lavalin en Algérie, avait été exhumée en 2016 à travers le scandale des «Panama Papers». Selon des documents révélés par Radio Canada, SNC-Lavalin réussissait à obtenir des marchés en or en Algérie, sans prendre la peine de se déplacer, grâce à une mystérieuse société-écran, Cadber Investments, créée à travers un cabinet panaméen.