Sonatrach actionnaire majoritaire du gazoduc Medgaz

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach est devenue actionnaire majoritaire de la société Medgaz SA, après avoir achevé samedi une opération d’acquisition de 19,10% des actions détenues par la compagnie espagnole Cepsa Holding dans cette société. Avec cette importante opération à l'international, Sonatrach augmente sa participation de 8,04 % dans la société Medgaz SA, selon un communiqué de la compagnie nationale. La participation de Sonatrach passe ainsi de 42,96% à 51 % dans la société Medgaz SA, qui gère et exploite le gazoduc offshore reliant directement l'Algérie, au départ de la station de compression sise à Beni-Saf, à l'Espagne au niveau du terminal arrivée sis à Almeria. Par cette acquisition, Sonatrach devient actionnaire majoritaire de la société Medgaz SA à coté de son partenaire historique Naturgy qui détient 49% et "renforce ainsi sa position en tant que fournisseur majeur et fiable du gaz algérien aux clients importateurs vers l'Europe, en particulier la péninsule ibérique à travers le gazoduc Medgaz", souligne la même source.