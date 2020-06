Sieste: les bienfaits, la durée optimale

De nos jours, les gens considèrent toujours la sieste comme une pratique qui est inutile voir même un symbole de paresse. Or, vu le mode de vie moderne qui s’est imposé dans cette dernière décennie, impliquant plus d’heures de travail et moins de temps de repos, on peut facilement se tenir sur le fait que la sieste est devenue indispensable pour notre bien-être. Plusieurs recherches scientifiques soutiennent ce fait en mettant l’accent sur les bienfaits de la sieste sur plusieurs systèmes de notre corps, notamment l’appareil cardiovasculaire et le système nerveux. La sieste est efficace pour atténuer les troubles du sommeil. Ces derniers ont des effets néfastes sur le bon fonctionnement de notre cerveau, ainsi une bonne sieste de 15 à 30 min aide à améliorer les performances cognitives en stimulant le cerveau, la mémoire verbale et l’apprentissage perceptif. C’est-à-dire elle permet d’avoir une meilleure mémoire et à consolider les apprentissages chose qui rend la personne plus dynamique et plus créative. D’une autre part, la sieste est prouvé être un moyen indéniable pour diminuer significativement de près d’un tiers de la mortalité due aux maladies cardiovasculaires ainsi que de booster les performances physiques du corps. Cette découverte a attiré l’attention de plusieurs entreprises qui ont aménagé dans leurs locaux des espaces dédiés à la sieste pour leurs employés et le résultat était incroyable. Les employés qui faisaient la sieste semblent avoir plus de vigilance et de concentration contrairement à ceux qui ne s’y adonnaient pas. Ce fait peut être remarquée surtout dans les pays chauds ou la sieste est couramment pratiquée, aux heures les plus chaudes lorsque le soleil est au zénith : la chaleur ne permet pas d’activité très physique, car elle parait être indispensable pour que leur corps puisse reprendre son fonctionnement optimale. Cette pratique influence positivent aussi sur l’activité mentale car elle est considérée comme moyen utile pour lutter efficacement contre le stress et la fatigue accumulés dans la journée ainsi que favoriser la relaxation, et par conséquence Améliorer l’humeur de la personne. la micro-sieste (moins de 30 minutes) : améliore la vigilance et la créativité-la sieste éclair (Une sieste de 30 à 60 minutes) : améliore les facultés décisionnelles et la mémoire.-la « sieste royale » (à partir d’une heure) : améliore la mémoire cognitive et aide à former des souvenirs. Or, même si la sieste se présente comme une pratique bénéfique à notre santé. Elle soit être pratiquée avec modération. C’est-à-dire ne pas dépasser le temps conseillé par les médecins qui est entre 15 et 80 min, car cette dernière est la durée de sieste ultime ou la personne atteint un cycle complet de sommeil dans lequel il peut bénéficier complètement et significativement de la sieste. Sinon il peut avoir des troubles de sommeil le soir ou avoir une sensation d’étourdissement ou parfois avoir du mal à se concentrer.