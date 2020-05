Sidi Saïd enfin devant la justice

L’actuel secrétariat national du syndicat de l’UGTA a déposé mercredi dernier une plainte au tribunal correctionnel de Sidi M’hamed (Alger) contre l’ex-SG de la centrale syndicale, Abdelmadjid Sidi Saïd, et plusieurs de ses cadres, a-t-on appris de source sûre. L’objet de cette action judiciaire porte sur un trou financier dépassant les 70 millions de dinars, hormis un présumé détournement de plusieurs biens immobiliers et de véhicules, relevant des biens de l’UGTA. Outre la centrale syndicale d’Alger, plusieurs autres unions de wilaya ont déjà emprunté la même voie en déposant auparavant des plaintes, particulièrement aux tribunaux de Médéa, Skikda et Annaba. C’est ce qu’ont confirmé, hier, plusieurs sources syndicales au fait de ces dossiers dont les conclusions des audits internes et de la commission nationale de contrôle des finances de l’UGTA ont fait état de préjudice caractérisé. Des documents comptables et administratifs confirmant les faits ont été joints aux plaintes. «Au niveau de la centrale syndicale, il a été relevé le détournement de quatre villas et la disparition de plusieurs véhicules, notamment ceux affectés à la l’UGTA à la veille de la campagne électorale du 5e mandat de Bouteflika. Pis, il a été constaté l’absence d’un important montant d’un compte de l’organisation syndicale au lendemain du départ de Sidi Saïd. Quant aux autres unions de wilaya, il s’agit de détournement de biens immobiliers, notamment des locaux commerciaux dont ceux de la wilaya de Skikda et Médéa. Le désistement des logements de fonction au profit de syndicalistes est un autre préjudice commis au détriment du patrimoine national de l’UGTA», affirment plusieurs cadres syndicaux au fait des détails de ces actions, dont l’union de wilaya de Annaba. Sénateur de son état, l’ex-secrétaire général, Tayeb Hmar Nia ne sera pas inquiété, cependant, sans la levée de son immunité sinon après la fin de son mandat.