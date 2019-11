Saïd Sadi agressé verbalement à Marseille !

Qualifié d’éradicateur et d’un des soutiens indéfectibles aux généraux ayant arrêté le processus électoral au début des années 90, Saïd Sadi se voit rappeler cet épisode par deux Algériens à Marseille. En effet, une vidéo qui a largement circulé sur les réseaux sociaux, montre Saïd Sadi filmé par un ressortissant algérien. Il a proféré plusieurs accusations contre Saïd Sadi, notamment, d’être proche de l’ancien patron des services de renseignements algériens (DRS), le général à la retraite Mohamed Mediène dit « Toufik », et qui a été condamné récemment à 15 ans de prison ferme par le tribunal militaire de Blida. Il l’a accusé également d’être proche de l’autre général à la retraite Khaled Nezzar qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par la Justice algérienne. Le ressortissant algérien a suivi Saïd Sadi sur plusieurs centaines de mètres en le filmant. « Il va bien votre ami Khaled Nezzar? Alors l’éradicateur, vous croyez que vous allez manger dans le plat du Hirak? Vous qui avez mangé dans les plats de Khaled Nezzar et de Toufik, et maintenant vous faites le démocrate hypocrite », dit l’un des ressortissants à Saïd Sadi, qui lui a demandé de répondre à ses questions puisqu’il est « un démocrate ».