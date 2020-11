Sabri Boukadoum fait le ménage au MAE

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a nommé, mardi, Smail Alaoua, rappelé en 2019, Ambassadeur Conseiller, a rapporté le site Algérie 1. D’autres nominations tout aussi importantes visant le renforcement de son cabinet concernent Abdelhamid Boubazine et Mahieddine Djeffal. M. Boukadoum s’emploie depuis des mois à ressourcer son département et à redonner de la substance aux postes stratégiques, ajoute la source. Le chef de la diplomatie algérienne, qui s’est engagé à privilégier la compétence et l’expérience, et surtout à faire bénéficier son département du savoir -faire d’une génération brillante de diplomates, a nommé également le chevronné Salah Attia à la Direction Générale des Ressources, Hacene Echarif à la Direction Générale des Etudes et de la Prospective et Sidi Abed Noureddine à la Direction Générale de la Communication et de l’Information, a-t-on appris de même source. D’autres diplomates d’envergure « éloignés », alors qu’ils sont au summum de leur carrière, verront certainement leur redéploiement dans le cadre du mouvement diplomatique, en cours de préparation, a-t-on affirmé. Il est à rappeler que M. Boukadoum fut nommé ministre des Affaires étrangères le 2 avril 2019 dans le gouvernement Bedoui, remplaçant Ramtane Lamamra. Le 19 décembre 2019, il est nommé Premier ministre par intérim par le président Abdelmadjid Tebboune. Le 2 janvier 2020, il est reconduit au poste de ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Djerad.