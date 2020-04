Sabri Boukadoum convoque l’ambassadeur de France

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a convoqué, ce mardi, l’ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, à cause de « propos mensongers, haineux et diffamatoires » à l’égard de l’Algérie tenus récemment sur le plateau de la chaîne Télévision France24. « L’ambassadeur de France en Algérie a été convoqué, ce jour, 31 mars 2020, par M. le ministre des Affaires étrangères, qui lui a fait part des vives protestations de l’Algérie suite aux propos mensongers, haineux et diffamatoires à l’égard de l’Algérie et de ses autorités tenus, tout récemment, sur un plateau d’une chaîne de télévision publique française », a indiqué un communiqué rendu public par le ministère des Affaires étrangères (MAE). En effet, la raison de la convocation de l’ambassadeur serait les déclarations diffamatoires du chercheur au Centre de Relations internationales à Barcelone, Francis Ghilès, concernant l’aide médicale envoyée par la Chine vers l’Algérie. Ainsi, l’ambassade d’Algérie à Paris « a été instruite à l’effet d’intenter une action en justice contre cette chaîne de télévision et l’individu auteur des propos injurieux à l’égard de l’Algérie ».