SURETE DE WILAYA DE MOSTAGANEM : 586 affaires criminelles en novembre

Dans la cadre de la lutte contre toutes les formes de criminalité, la direction de la sûreté de la wilaya de Mostaganem a déployé ses forces de polices, tous cops confondus, notamment lors d’évènements particuliers, pour assurer la sécurité des biens et des personnes .Dans le respect des dispositions légales en vigueur, les éléments de la sûreté nationale de Mostaganem sont intervenus également dans la lutte contre le phénomène de trafics de drogues et de boissons alcoolisées. Suivant de près l’évolution mensuelle de la situation sécuritaire à travers son territoire de compétence, la direction de la sûreté de la wilaya de Mostaganem fait le point statistique pour le mois de novembre 2019, lequel est comme suit : en matière de police judiciaire, le nombre d'affaires criminelles enregistrées est de 586 affaires ; nombre d'affaires clôturées 512 affaires ; taux d'achèvement : 87,37%. Le nombre de personnes impliquées dans des affaires pénales est de 4.641 personnes, dont 565 adultes, 39 mineurs, 27 femmes et 10 étrangers. En ce qui concerne le suivi judiciaire: 97 personnes ont fait l’objet de mandat de dépôt ; 37 personnes ont bénéficié de libération ; 150 personnes ont bénéficié d'une citation à comparaitre ; 45 personnes ont été déclarées en état de fuite ; 07 personnes ont été placées sous contrôle judiciaire. S’agissant du phénomène de trafic de drogues: les quantités saisies ont été de : 44 cigarettes et 1, 78 kg de kif traité en plus de 996 comprimés de psychotropes. S’agissant de boissons alcoolisées, 4 840 unités volumes et de différentes marques, ont été saisies.