SURETE DE WILAYA DE MASCARA : Arrestation d’une femme pour escroquerie et vol

Dans le cadre de la lutte contre les différents aspects de criminalité, les éléments de la brigade criminelle, de la police judiciaire à la Sureté de Wilaya de Mascara, ont arrêté une trentenaire impliquée dans une escroquerie dont est victime une femme, à laquelle elle a soutirée une somme d’argent, évaluée à 37 millions de centimes et des bijoux en métal jaune, ainsi que dans un autre délit de vol et dégradation de biens d’autrui. La première affaire a eu lieu suite à une enquête effectuée par les éléments de la Brigade, après une plainte déposée par la victime contre la mise en cause. Cette dernière a fait croire à sa victime à l’achat d’une voiture par facilité, en lui soutirant une somme d’argent et une quantité de bijoux en métal jaune. Pour la seconde affaire, il s’agit d’un vol avec dégradation de biens d’autrui, dont la victime a porté plainte contre cette dernière. La suspecte a subtilisé à sa victime un nombre d’appareils de chauffage, avec dégradation de fenêtre et portes dans son domicile Les éléments de la Brigade ont alors ouvert une enquête, par laquelle ils ont réussi à récupérer les objets volés. Une procédure judiciaire a été instruite dans les deux affaires, en vertu desquelles, la mise en cause a été présentée par devant la justice et placée en détention.