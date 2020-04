SURETE DE WILAYA DE MASCARA : 583 examens d’identité et 3223 contrôles véhicules en mars

Dans le cadre de leurs mesures de sécurité visant à assurer la sécurité du citoyen, les services de police relevant de la sureté de wilaya de Mascara y compris les suretés de Daïra et les suretés urbaines ont exécuté durant le mois de mars dernier 92 descentes dans les refuges des criminels. Ces descentes ont ciblé plusieurs points jugés sensibles et suspects à travers le tissu urbain de la ville de Mascara et ses daïras, en vue de neutraliser les délinquants et les présenter à la justice. Un nombre importants de policiers des différents services ont été déployés. L’opération a touché 70 lieux suspects et a abouti à l’examen d’identité de 583 personnes et au contrôle de 3223 véhicules. Parmi les points ciblés, ont trouve les quartiers sensibles avec 12 opérations, les marchés et lieux publics avec 12 opérations, les gares routières et les gares ferroviaires ont fait l’objet de 04 opérations, on trouve aussi différentes zones de la ville avec 37 opérations. Ces opérations ont permis d’arrêter 47 individus impliqués dans divers délits et infractions, ce qui a abouti à l’instruction de dossiers judiciaires ont vertu desquels les suspects ont été présentés devant la justice qui a placé 11 d’entre eux en détention alors que les autres ont bénéficié des différentes formules de libération. Pour ce qui des motifs des arrestations, on compte 09 cas de port d’armes blanches prohibées sans motif légal, et 29 individus ont été arrêtés pour détention et trafic de stupéfiants et psychotropes dont 11 ont été placés en détention. La même opération a permis d’arrêter 05 individus objets de recherche en vertu d’un mandat de justice, les procédures judiciaires ont été accomplies à leur encontre.