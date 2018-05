SUR DECISION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : Revalorisation des retraites de 0,5 à 5%

Les pensions et allocations de retraite bénéficieront d’une augmentation modulable, allant de 0,5 à 5%, a annoncé, ce mardi matin, en exclusivité à la Radio Algérienne, M.Mourad Zemali, ministre du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale (MTESS). Cette augmentation s’appliquera selon les niveaux de pension, comme suit : de 5% pour les pensions de moins de 20.000 DA, de 2,5% pour les pensions de 20.000 DA à 40.000 DA, de 1,5% pour les pensions de 40.000 DA à 60.000 DA, de 1% pour les pensions de 60.000 DA à 80.000 DA et de 0,5% pour les pensions de plus de 80.000 DA. « Le président de la république a décidé cette année une revalorisation des pensions de retraite, comme les autres années, malgré la situation critique. Cette décision a été prise pour conforter le pouvoir d’achat des retraités », a déclaré M. Zemali, qui était l’Invité de la rédaction de la Chaine 3 de la Radio Algérienne. Cette décision, très attendue par les retraités, est conforme aux dispositions de l'article de la loi 12-83 du 02 juillet 1983 consacrant le principe de revalorisation annuelle des pensions et allocations de retraite. La revalorisation pour l'année 2018 des pensions de retraite est applicable avec effet rétroactif à partir du 1er mai. Son coût financier est de 22 milliards de dinars.