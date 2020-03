SUPPRESSION DE L’IMPOT SUR LE REVENU GLOBAL (IRG) : 2 millions de retraités concernés par la nouvelle mesure

Près de 2 millions de retraités vont bénéficier de la nouvelle mesure du gouvernement qui consiste en la suppression de l’impôt sur le revenu global. Selon les statistiques du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, ils sont 1 980 000 retraités à percevoir une pension de moins de 30 000 DA par mois. Ce chiffre représente plus de 60 % des retraités algériens. Parmi eux, 1 million 200 000 perçoivent une pension de moins de 20 000 DA. Cette mesure, annoncée en grande pompe, n’aura qu’un effet relatif sur les retraités puisque l’IRG avoisine seulement 1 000 DA pour les retraités. Cette décision du gouvernement s’avérera obsolète si le système des retraites n’est pas préalablement réformé. Ce dernier se retrouve devant le risque de faillite de la Caisse nationale des retraites (CNR). Cette situation menace les Algériens à faible revenu du fait de la mauvaise santé financière de la CNR, qui assure le versement des pensions à plus de 3 millions de retraités. Ainsi, et pour juguler ce déficit, le seul choix présent pour l’instant est celui d’augmenter les cotisations des travailleurs. Les retraités pourraient aussi perdre des avantages en matière d’âge de départ à la retraite. Il faut souligner que les gouvernements successifs n’ont pas cessé de renflouer les caisses de la CNR pour pouvoir payer les retraités. Le montant de cette contribution a atteint près de 700 milliards de dinars en 2019. Pour combler ce déficit, le DG de la CNR a proposé de repousser l’âge légal de départ à la retraite de 60 à 65 ans, revoir à la baisse le taux plein des pensions, le faisant passer de 80 à 60% .