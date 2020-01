STATION REGIONALE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX DE MOSTAGANEM : Alerte à ‘’l’alternaria’’ de la tomate sous serre

La culture de tomate appartenant à la famille des solanacées est parfois menacée par diverses maladies biologiques, notamment l’alternaria. Il est utile de signaler que la tomate est cultivée à perte de vue sous serre, sur le littoral à l’Est et à l’Ouest de la wilaya de Mostaganem. Après l’inspection de champs de culture de la tomate, ces derniers jours, la direction de la station régionale de la protection des végétaux après avoir détecté l’alternaria au niveau des communes de Achaâcha et Khadra, a lancé un bulletin d’avertissement agricole pour les traitements de la tomate mis à disposition des agriculteurs par la SRPV de Mostaganem. Ce traitement est très utile pour la protection de la tomate (sous serre) contre cette maladie cryptogamique assez redoutable qui cause des dommages considérables sur le rendement quantitatif et qualitatif sur une partie des plantes. Vu le caractère épidémique de ce champignon, la SRPV recommande aux agriculteurs d’effectuer un traitement approprié dans l’immédiat avec un fongicide systémique homologué.