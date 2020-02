SOUR : Une chambre de "relais Djezzy", partie en fumée

Samedi, 15 février 2020,à 17h ,les éléments de l'unité secondaire de la protection civile de la Daïra de Ain Tedeles ont été appelés au secours. Arrivés rapidement sur les lieux indiqués, ils sont intervenus dans une opération d'extinction d'un feu qui s'est déclaré dans un local de relais d'émetteur de Djezzy. Celui-ci est situé en hauteur, au niveau de la terrasse d'une habitation de 02 étages, implantée dans la commune de Sour, non loin du chef-lieu de la daïra, a-t-on appris du service de la communication de la Protection civile. La même source a précisé que le feu à été maîtrisé et que les dommages auraient pu être très importants, en se propageant dans le reste des chambres, si ce n'est la réactivité de l'intervention de la Protection civile. Les dégâts enregistrés ont été la destruction de tout le contenu de la chambre du relais en question. Selon l'hypothèse la plus plausible, l'origine de cet incendie serait dû à un dysfonctionnement des conducteurs de l'alimentation en énergie électrique, au niveau de la chambre du relais, a indiqué la Protection civile.