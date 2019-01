SOUR : Les habitants d’Ouled Benmokhtar réclament une route

Les habitants du douar, Ouled Benmokhtar relevant de la localité de Sour, daïra d’Ain Tédelès dans la wilaya de Mostaganem, demandent la réouverture de la route reliant leurs habitations aux différentes structures. Cet axe routier a été fermé au cours des travaux de la pénétrante raccordant la wilaya de Mostaganem à l’autoroute Est Ouest. Ces locataires ont sollicité les responsables d’ouvrir cette route pour leur permettre de circuler, travailler leurs champs agricoles, aller à l’école et d’autres pour ainsi dire vaquer à leurs besoins. Un des parents dira pour voir un de mes fils, on devrait faire un détour de 3 km. Ils sont également préoccupés par la présence d’un tas d’argile qui entrave la circulation des personnes et des véhicules au moment des chutes de pluie provoquant ainsi des glissades. Ces contraintes doivent être résolues pour accéder de l’autre côté du douar sans incidence sur les personnes et leurs biens. Pour ce faire, les riverains requièrent l’ouverture de cet axe routier qui demeure une nécessité pour relancer l’activité dans cette contrée.