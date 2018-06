SOUAFLIA : Deux enfants meurent noyés dans un bassin d’eau

Le feuilleton des enfants qui meurent noyés dans des bassins d’eau dans chaque saison des chaleurs n’en finit pas. En effet, c’est dans ce sens, qu’un autre drame vient d’endeuiller une nouvelle fois des familles qui viennent de perdre leurs enfants frappés par la mort à un âge innocent a- t- on apprit de sources concordantes. Il s’agit de deux bambins âgés de 02 et 03 ans qui ont perdu la vie, noyés dans un bassin d’eau versant réservé à l’irrigation a- t-on ajouté. Le drame s’est déroulé à douar « El Kechairia », commune de Souaflia, distante d’environ une trentaine de Kms de Mostaganem. Les services concernés appellent les parents à plus de vigilance. Ils les interpellent également de bien surveiller leurs progénitures en ces temps de canicule qui commencent à sévir à travers tout le territoire de la wilaya a-t-on précisé.