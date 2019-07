SONELGAZ : Vers le recours au financement international

Le groupe Sonelgaz va recourir prochainement au financement international, à travers un empreint obligataire international qui sera lancé dans un futur proche, selon les déclarations de son P-DG Chahar Boulakhras, faites ce mercredi sur la radio nationale. « Nous sommes en train d’étudier une stratégie financière pour un empreint obligataire international, sur trois à quatre options, et nous allons bientôt présenter un dossier par rapport à ça », a affirmé le P-DG de Sonelgaz. Pour le nouveau responsable du groupe public, ce financement permettra à Sonelgaz de disposer de ressources nécessaires qui permettront à l’entreprise publique de suivre les programmes de développement qui seront réalisés à l’avenir. À ce propos, Boulekhras a insisté sur le fait que ce financement international « sera appliqué avec les conditions les plus favorables à l’Algérie et les moins contraignantes ». « Maintenant, il existe des formules de financement très intéressantes au niveau international et c’est l’occasion d’en profiter », a-t-il ajouté. Selon le même responsable, ce recours au financement étranger sera complémentaire, « car nous continuerons à mobiliser nos fonds propres et tous les financements qui existent au niveau local », a-t-il insisté. Concernant la situation financière difficile que traverse le groupe Sonelgaz depuis déjà plusieurs années, Boulekhras a tenu à rappeler que le groupe public profite toujours de l’appui des pouvoirs publics dans le financement de ses investissements. « Il est vrai que la situation financière de Sonelgaz connait des déficits, mais ce n’est pas pour autant que les investissements ont été arrêtés », a indiqué le P-DG de Sonelgaz.