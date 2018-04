SONELGAZ MOSTAGANEM : Lancement officiel de la brigade d’énergie

La société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz, lance une large opération de porte à porte à partir du 26 avril 2018.Ainsi,des brigades de l’énergie vont s’inviter chez les clients dans le but de les écouter, conseiller et assister pour une meilleure consommation de l’énergie beaucoup plus économique pour l’abonné ainsi que pour la Sonelgaz. Pour ce faire, ces brigades sont composées d’un ingénieur de sécurité, d’un agent commercial, et de deux techniciens en électricité, et en gaz et d’un agent de sexe féminin. Tout ce staff pluridisciplinaire se déplacera chez les clients, consommateurs d’énergie électrique. Cette nouvelle approche est appelée à s’installer dans les esprits des agents, dans le cadre de sensibilisation sur l’utilisation idoine de l’énergie qu’il faut désormais utiliser à bon escient et ce, vu son coût de production et de distribution d’autant plus que les coûts d’entretien du réseau électrique ainsi que l’équipement et ceci, sans parler des dettes de consommation d’électricité non réglées et qui se chiffrent à coups de Milliards de centimes.