SOMMET DES PARLEMENTS : L’importance d’une coopération mutuellement bénéfique

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine a mis en avant mardi lors de la cinquième réunion du comité préparatoire du 5ème Sommet des présidents des Parlements, prévu en Autriche du 19 au 21 août prochain, l'importance de promouvoir une "coopération mutuellement bénéfique" dans les différents domaines, a indiqué un communiqué de la chambre basse du Parlement. M. Chenine a souligné l'impératif pour les pays membres de respecter les principes et objectifs consacrés dans la charte de l'ONU, notamment les dispositions visant le renforcement de l'unité et la solidarité entre les pays membres. A cette occasion, M. Chenine a salué les efforts consentis par le comité de formulation en vue de l'élaboration d'une Déclaration "cohérente et inclusive", insistant sur la nécessité d'inclure "le droit des peuples à l'autodétermination" qui est un principe fondamental du droit international et un vecteur de la sécurité et de la paix internationales et un des droits de l'Homme. Intervenant lors du débat autour de l’avant-projet de la Déclaration du Sommet, le président de l'APN a évoqué les spécificités de la conjoncture internationale actuelle marquée par la Covid-19, mettant l'accent sur "le renforcement de la coopération multilatérale basée sur la solidarité et le respect des principes de la légalité internationale, outre la promotion de la paix et de la sécurité internationales, la non-ingérence dans les affaires internes des Etats, et le rôle de la diplomatie parlementaire dans la coopération entre les peuples".