SOMMET DES DEUX RIVES DE LA MEDITERRANEE OCCIDENTALE (5+5) : Le professeur Mebtoul représente l’Algérie au sommet

Cela sera l’occasion de remercier les chefs de file ainsi que leurs groupes, le travail ayant été collectif, de leur engagement et de l’important travail réalisé afin de relancer la dynamique de coopération en Méditerranée occidentale par la mise en œuvre de projets concrets en faveur du développement humain, économique et durable afin de faire de la région un lac de paix et de prospérité partagé. Près de 280 projets ont été recensés dont près de 50 pour l’énergie, durant cette courte période montrant le dynamisme de la société civile méditerranéenne, au niveau des différentes commissions, seront concrétisés par étapes. Les promoteurs retenus sur des projets à impacts régionaux, seront assistés financièrement et pour le transfert technologique par l’Union européenne, y compris de l’Allemagne coorganisateur, les organisations pan-méditerranéennes, les principales organisations économiques internationales présentes dans la région sont associées à cette initiative à l’image de Fondation Anna Lindh, la Banque mondiale, la Banque européenne d’investissement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et l’institut méditerranéen de l’eau (IME), coordinateur du forum méditerranéen de l’eau. Rappelons que près de 200 personnes dont 100 personnalités qualifiées issues de la société civile qui ont participé à l’ensemble des forums préparatoires thématiques , l’énergie le 8 avril dernier à Alger ;la question de la jeunesse, l’éducation et la mobilité à Malte, l’économie et la compétitivité au Maroc, la culture, médias et tourisme à Montpellier, l’environnement et le développement durable à Palerme (Italie) 15/16 mai 2019 avec deux pré-réunions de synthèse, l’une sur l’île des Embiez (Nice) des 27-28 mai 2019 et la dernière réunion à Tunis chargé du secrétariat les 10/12 juin 2019. Durant toutes ces rencontres, la position constante de l’Algérie, pour la stabilité, la sécurité et un partenariat gagnant/gagnant au niveau de la région, a été défendue. L’Algérie qui a eu la présidence du dossier stratégique de la transition énergétique a joué un rôle important, assisté par l’important travail de la direction générale Europe du Ministère des Affaires Etrangères, souligné d’ailleurs par l’ensemble des organisateurs.