SOLIDARITE AVEC LES NECESSITEUX : Une couturière au secours des démunis

Accueillie par le directeur du journal, M .Belhamideche Belkacem, la dame au bon cœur a expliqué sa situation et son impossibilité de disposer d’un lieu pour la vente de ses articles dont de si jolies poupées qu’elle habille avec le reste de coupons de tissu qu’elle collecte auprès d’autres âmes charitables ,et tant d’autres produits . Malheureusement, cette couturière demeure confrontée à l’absence d’un coin pour étaler ses articles qu’elle tient à vendre, non pas pour s’enrichir, mais juste pour aider les écoliers nécessiteux à se doter de fournitures scolaires et de sacs à dos. Intervenant à son tour, le directeur du journal lui a proposé de se rendre à Mostaland où la directrice du parc a accepté de la prendre en charge et lui fournir toute l’aide qu’elle sollicite. Notons au passage que cette couturière a déjà sollicité l’assistance de la chambre des métiers de Mostaganem, mais elle n’a pu exposer ses produits car elle ne dispose pas de carte d’artisan.