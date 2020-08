SIG (MASCARA) : Démantèlement d’une bande de malfaiteurs

Les éléments de la brigade de la PJ de la sûreté de daïra de Sig, ont réussi à démanteler une bande de malfaiteurs, constituée de quatre personnes, âgées entre 20 et 27 ans, spécialisées dans le vol par effraction dans les domiciles, et ce, suite à une plainte déposée par une victime, à qui on a dérobé une somme importante d'argent et des bijoux en métal jaune. L'utilisation de toutes les informations fournies par la victime, a permis aux enquêteurs d'identifier les suspects et d'arrêter deux d'entre eux, et restituer une partie de l'argent volé. Les deux suspects arrêtés ont été présentés par devant le procureur de la République près le tribunal de Sig qui a ordonné leur mise en détention.