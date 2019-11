SIG (MASCARA) : Arrestation de deux trafiquants de substances psychotropes

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la Sûreté de daïra de Sig ont réussi à arrêter trois trafiquants âgés entre 27 et 28 ans, avec la saisie d’une quantité de 58 comprimés de psychotrope, ainsi qu’une somme d’argent, revenu de cette activité illégale. L’arrestation a eu lieu lors de patrouilles de sécurité effectuées par les éléments de la brigade à travers les quartiers de la ville de Sig. L’attention des policiers a été attirée par un véhicule suspect avec deux individus à bord. Le véhicule en question a été approché pour un contrôle et examen d’identité des occupants. L’un d’eux a été retrouvé en possession de 21 comprimés hallucinogènes de divers types, d’une quantité de drogue, et d’une somme d’argent. Les deux suspects ont été conduits au siège de la Sûreté de Daïra, où les procédures légales ont été accomplies pour la perquisition du domicile du mis en cause. L’opération a permis de saisir une quantité de 37 comprimés hallucinogènes, soit un total de 58 comprimés saisis. Une fois les procédures d’enquête accomplies, une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre, en vertu de laquelle ils ont été présentés par devant la justice.