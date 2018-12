SIG (MASCARA) : 3 morts sur place après un carambolage

Dans l’après midi du jeudi 7 décembre 2O18, un grave accident de la circulation s’est produit sur la RN 4 à hauteur du lieu dit Khrouf dans la commune de Sig, quand un engin de travaux (grue ) a provoqué un carambolage de six véhicules utilitaires causant la mort de 3 personnes sur place et six blessées graves qui furent évacuées vers l’hôpital de Sig par les éléments de la protection civile pour subir les premiers soins, quand aux morts, ils sont transportés a la morgue de la même structure hospitalière de Sig. Sachant que depuis le mois de janvier 2o18, les services de la protection civile de la wilaya de Mascara ont enregistrés 824 accidents de la circulation ayant causés 995 blessés et 46 morts.