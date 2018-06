SIDI MEJDOUB : Un émigré découvert dans un état critique dans son domicile

Les éléments du groupement régional de la Gendarmerie nationale de Mostaganem ont été appelés pour la recherche d’un homme, présumé disparu, répondant au nom de (M.A) 64 ans, marié et père de 08 enfants. Le concerné est le résident algérien expatrié de Marseille et le résident temporairement étourdi Sidi Mejdoub. Sa disparition a été signalée par un voisin qui a appelé les 1055 verts, après avoir remarqué son absence pendant une période de 05 jours, a-t-on appris de source sécuritaire. Intervenant immédiatement sur le lieu du domicile, les gendarmes ont tenté d’appeler le présumé disparu, mais en vain. Comme ultime solution, ils n’ont eu que le seul choix de forcer l’ouverture du domicile, en présence des voisins .Cette intervention leur a permis de trouver l’homme recherché, gisant à même le sol, immobile; ayant constaté que l’homme est toujours en vie et plongé dans un état d’inconscience, les services de la protection civile ont été contactés par les gendarmes en vue de sa prise en charge. L’intéressé a, ainsi, été secouru et dirigé vers les services de l’hôpital « Che Guevara » pour recevoir les premiers soins appropriés .Après son admission et l’examen de son état de santé, il a été diagnostiqué chez ce patient la maladie de la « jaunisse ».