SIDI LAKHDAR : Un mort et deux blessés dans une violente collision

Après une relative accalmie dans l'enregistrement des accidents mortels dans la wilaya de Mostaganem, voici un nouvel incident dramatique qui a été signalé avant-hier matin le 17 mars 2018 sur la route nationale n° 11 dans la région de Hadadcha, relevant territorialement de la commune de Hadjadj, daïra de Sidi Lakhdar a t on appris. Le drame est survenu suite à une violente collision entre un véhicule touristique de type « Renault Symbol », et un autre de type « Toyota Hilux » a t on ajouté. L'accident violent a entraîné la mort du conducteur (l'un des occupants de la voiture ‘’Symbol’’ et la blessure de deux (02) autres personnes de l’autre véhicule. Informés, les éléments de la protection civile relevant de l'unité de Sidi Lakhdar sont intervenus immédiatement pour prendre en charge les victimes et les transférer pour une prise en charge médicale a t on précisé.