SIDI LAKHDAR (MOSTAGANEM) : La protection civile recherche toujours les 2 pêcheurs disparus

A la suite d’informations envoyées par les familles de deux (02) pêcheurs qui ont indiqué que ces derniers, partis tôt le matin du samedi, 26 décembre 2020, vers la zone de pêche de la côte maritime de Sidi-Lakhdar, n’ont plus donné signe de vie, comme à leur habitude. Cette information a déclenché aussitôt un état d’alerte au terme duquel une équipe et des plongeurs de l’unité secondaire de la protection civile de la daïra de Sidi Lakhdar a été dépêchée en mer, pour une opération de recherche et de sauvetage des présumés disparus. Il est à signaler que cette équipe de sauvetage a fait courageusement face à la furie des flots dans une mer démontée dans des conditions où la météo maritime était défavorable à toute navigation. Dans une vidéo mise en ligne par des « Facebookers » il a été montré que le courage de l’équipe de sauvetage, à bord d’un Zodiac pneumatique a été renversé pardessus bord, par la puissance des vagues sévissant et leur intervention a failli tourner au drame car les agents ont pu s’en sortir d’une situation périlleuse. Entre temps, la cellule de communication le la protection civile a indiqué, à travers la publication d’un communiqué que : « En raison de la furie de la mer qui s’est accrue dans la journée, rendant difficile l’intervention de l’équipe de sauvetage de l’unité secondaire de la protection civile de Sidi-Lakhdar, il s’est avéré impossible de diriger le processus d’intervention » .Le même communiqué a signalé que : « l’opération de recherches a été interrompue provisoirement en raison des difficultés à intervenir dans des conditions d’une mer déchainée».