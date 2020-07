SIDI LAKHDAR (MOSTAGANEM) : La plage de Petit-port interdite d’accès

Samedi 11 juillet 2020, la double voie menant à « Petit-Port » a été bloquée avec des moyens de fortune, par les autorités locales et ce, afin d’empêcher d’éventuels estivants d’accéder à la plage de la zone balnéaire. A noter que cette action, s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus, a-t-on appris. A voir les images de la double voie, les citoyens se demandent pourquoi l'APC de Sidi Lakhdar n'a pas installé des moyens de barrage plus efficaces et appropriés, pour ne pas ternir son image des institutions publiques ?