SIDI CHAHMI ET CANASTEL (ORAN) : Découverte de deux dépôts clandestins de produits d’hygiène

Le premier entrepôt est implanté dans la localité de Canastel et le second dans la commune Sid El Chami.La veille étant de mise en ces temps de confinement, les gendarmes, sont aux aguets de toute information relative à la présence de dépôt de stockage clandestin de produits de première nécessité. Durant cette même opération, ils ont réussi à démanteler l’existence d’un lieu de stockage a des fins de spéculation dans le quartier de Canastel et de suite, une équipe s’est rendue au lieu indiqué. Ils ont interpellé un homme entrain de décharger une importante quantité de produits détergents (Eau de Javel, Liquides vaisselle, des nettoyants pour machines à laver et d’autres produits de ménages). Le mis en cause, n’était pas titulaire d’un registre de commerce justifiant les produits qu’il stockait et dont en sus, ne possédait pas de facture d’achat. L’enquête menée par les gendarmes a révélé que le mis en cause gérait un deuxième lieu de stockage, sis dans la commune de Sid Chami. Poursuivant leur enquête, ils sont arrivés à découvrir une autre quantité de produits détergents (206 boites de lessive en poudre d’une contenance de 200 et 300 gr, 80 boites de lessives de 3 kg l’unité, 200 bouteilles d’eau de javel et 200 flacons de liquide de nettoyages de différentes marques ainsi que d’autres produits). La marchandise saisie dans les deux entrepôts d'un montant de 350 millions de cts. Le spéculateur a été transféré à la brigade de gendarmerie nationale territoire. Une fois la procédure terminée, il a été présenté par devant le magistrat instructeur près du tribunal de Cité Djamel et a fait l'objet de détention préventive pour les chefs d'inculpation de ventes illicite de produits de première nécessité en attendant sa comparution en audience.