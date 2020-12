SIDI BRAHIM (SIDI BEL-ABBES) : Des repas froids à l’école ‘’Ahmed Mastghanmi’’

Depuis la réouverture des écoles primaires en octobre dernier, l'école ‘’Ahmed Mastghanmi’’ de Sidi Brahim, 7 km au nord de Sidi Bel-Abbès, ne sert que des repas froids aux élèves, apprend-on de certains enseignants. La cantine, selon eux, demeure donc défaillante, pour diverses raisons, notamment en matière de prise en charge financière. "Cette situation alarmante qui prévaut d'ailleurs en pleine période hivernale, n’a suscité que des sentiments de colère et d'indignation chez les parents d'élèves et autres membres de la société civile», se sont-ils exclamés. Le maire de la ville, M. Lachlak, justifie lui cette situation punitive et inédite par le manque d'assistance financière. "Nous attendons que les services concernés de la direction de l'éducation de la wilaya nous viennent en aide, en matière de finances, en nous débloquant une enveloppe financière nous permettant de servir des repas chauds à ces innocents, a a-t-il expliqué. "Et comme un malheur n'arrive pas seul», à cette crise de repas chauds à laquelle nous faisons face actuellement, s’ajoute le problème récurrent de postes à pourvoir à cette l'école". Le chef d'établissement appelle les parents et tuteurs à patienter quelques jours pour en finir avec cette fâcheuse situation.