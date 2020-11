SIDI BEL ABBES : Une ancienne institutrice retrouvée assassinée dans son domicile

Le quartier dit communément ''Caillassoun"(Calle del Sol) a été fortement secoué ce lundi 23 novembre 2020 à l'annonce d'une information faisant état d'une découverte macabre. Une femme âgée de plus de 75 ans et de surcroît, ancienne institutrice de français à l'école ‘’Affane Fatima,’’ a été retrouvée morte gisant dans une mare de sang, apprend-on de sources concordantes. La défunte aurait été égorgée, puisqu’une arme blanche utilisée vraisemblablement par le ou les criminel(s) aurait été retrouvée sur les lieux. Une enquête vient d'être déclenchée par les éléments des services de la sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès, pour déterminer les circonstances exactes de cet horrible assassinat et appréhender les auteurs. Pour rappel, la victime était de son vivant, la désormais ex-épouse de M. Tidjini, ancien attaquant de la glorieuse équipe de l'USMBA des années 50,décédé lui en 2016.